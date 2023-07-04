Смартфон iQOO 11s получил 200-Вт зарядку

Компания iQOO пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью iQOO 11S, которая появится в продаже 10 июля по цене в 525, 565, 610 и 665 долларов за версии с 12/256, 16/256, 16/512 и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка характеризуется топовой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,78-дюймовым дисплеем E4 AMOLED с разрешением 2K, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 1800 нит, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX866 VCS с оптической стабилизацией), 8 Мп (сверхширик) и 13 Мп (модуль с телеобъективом), фронтальной камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 4700 мАч, поддержкой 200-Вт проводной зарядки, линейным вибромотором поддержкой WiFi-7 и Bluetooth, а также предустановленной операционной системой Android 13.