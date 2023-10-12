Смартфон iQOO 12 Pro получит защиту от воды

Известный достоверными инсайдами информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне iQOO 12 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 1 ТБ флеш-памяти, экраном Samsung AMOLED E7 с разрешением 1,5К и частотой обновления 144 Гц, полноценной защитой от воды в соответствии со степенью IP68, батареей ёмкостью 5400 мАч, поддержкой 120-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также основной камерой с главным модулем на основе 50-Мп датчика изображения OmniVision OV50H и перископным модулем с 64-Мп сенсором OmniVision OV64B. Ориентировочная цена и дата презентации устройства пока не раскрываются.

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