Смартфон iQOO 12 оценен в 550 долларов

Компания iQOO представила в Китае флагманский смартфон iQOO 12, который обойдется в 550, 590 и 645 долларов за версии с 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка характеризуется 6,78-дюймовым плоским дисплеем LTPO OLED с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц, ШИМ-затемнением 2160 Гц и максимальной яркостью 3000 нит, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, оперативной памятью LPDDR5X, флэш-памятью стандарта UFS 4.0, тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик VCS OmniVision OV50H формата 1/1,3 дюйма и OIS), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 150°) и 64 Мп (перископный модуль с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией), фронтальной камерой разрешением (сенсор Samsung S5K3P9), батареей на 5000 мАч и поддержкой 120-Вт проводной зарядки.