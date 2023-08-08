Смартфон iQOO 12 получит новую камеру

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне iQOO 12, официальный релиз которого ожидается в конце этого года. Утверждается, что главный модуль основной камеры будет основан на новеньком датчике изображения OmniVision OV50H. Данный сенсор характеризуется разрешением 50 Мп, форматом 1/1,28 дюйма, размером пикселя 1,2 мкм, автофокусом H/V QPD для обнаружения изменения в горизонтальном и вертикальном направлениях, а также поддержкой записи видео в 4К/120 к/с. Пока на рынке нет ни одного смартфона с этим датчиком изображения.

iQOO 12 также приписывают наличие топовой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen, плоского экрана с разрешением 2К и высокой кадровой частотой обновления, поддержки проводной зарядки мощностью более 100 Вт, а также версий на 16/512 ГБ и 16/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.
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