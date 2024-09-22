Смартфон iQOO 13 получит аккумулятор на 6100 мАч

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне iQOO 13, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, которую выпустят в следующем месяце, батареей ёмкостью 6100 мАч, поддержкой 120-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок соответственно, OLED-экраном с разрешением 2К и частотой обновления изображения 144 Гц, селфи-камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с тремя 50-Мп модулями, один из которых сможет похвастаться трёхкратным оптическим приближением, предустановленной операционной системой Android 15 с фирменной прошивкой OriginOS 15, подэкранным дактилоскопическим сенсором, металлической боковой рамкой, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, а также 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x.