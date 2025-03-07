Смартфон iQOO 14 получит продвинутый экран от Samsung

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился первыми подробностями о смартфоне iQOO 14, который будет представлен осенью этого года. Итак, самое интересное, отказ от дисплея производства BOE в пользу Samsung. Речь идет о 6,85-дюймовой OLED-панели с технологией LTPO LIPO, разрешением 2K, небольшими скруглениями со всех сторон и уменьшенными по сравнению с предшественником рамками. Напомним, что предыдущее поколение в лице iQOO 13 получило 6,82-дюймовый экран AMOLED с разрешением 3168:1440 точек, частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит.