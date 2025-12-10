Смартфон iQOO 15 оценили в 80 тысяч рублей

Компания iQOO выпустила в российскую продажу смартфон iQOO 15, который оценен в 80 и 90 тысяч рублей за конфигурации с 12/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Напомним, что новинка имеет в своем оснащении топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,85-дюймовый дисплей OLED Samsung M14 с разрешением 3168:1440 пикселей, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 6000 нит, оперативную память LPDDR5X Ultra (9600 Мбит/с), фирменный игровой чип Q3, систему охлаждения с площадью рассеивания тепла 14000 мм², АКБ ёмкостью 7000 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 40 Вт, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп, 50 Мп (перископ на Sony IMX882) и 50 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и защиту от воды и пыли по стандартам IP68/IP69.

