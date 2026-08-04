iPhone Air 2 получит 12 ГБ ОЗУ

Аналитик Джефф Пу раскрыл сведения о втором поколении тонкого смартфона iPhone Air, релиз которого ожидается в начале следующего года. Итак, аппарат оснастят новой 2-нанометровой однокристальной системой Apple A20 Pro (технологический процесс TSMC), чипом модема C2 5G и беспроводного контроллера N2 (Wi-Fi 7 и Bluetooth 6), уменьшенным Dynamic Island, сдвоенной основной камерой с дополнительным 48-Мп сверхширокоугольным модулем, 6,5-дюймовым экраном, 12 ГБ оперативной памяти и селфи-камерой разрешением 18 Мп. Ранее Джефф Пу уже делился достоверными утечками по продукции Apple.

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