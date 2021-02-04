Смартфон iQOO 7 возглавил рейтинг AnTuTu

Бенчмарк AnTuTu опубликовал свежий рейтинг самых производительных смартфонов под управлением операционной системы Android. Новым лидером стал iQOO 7 с 728 784 баллами, а на втором месте оказался январский рекордсмен Xiaomi Mi 11 с 705 593 баллами. Обе новинки оснащаются топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888. Следующие две строчки остались за Huawei Mate 40 Pro+ и Mate 40 Pro на базе фирменного чипсета Kirin 9000 – 702 553 и 688 043 балла соответственно. Пятое место занимает Oppo Reno5 Pro+ с прошлогодним процессором Snapdragon 865. Также в десятку вошли модели iQOO 5, Redmi K30S Extreme Commemorative Edition, iQOO 5 Pro, Vivo X50 Pro+ и Xiaomi Mi 10 Ultra.