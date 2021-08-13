Смартфон iQOO 8 получит 120-Вт зарядку

Компания Vivo поделилась новыми подробностями о смартфонах iQOO 8 и iQOO 8 Pro, которые будут официально представлены уже 17 августа. Итак, обе модели смогут похвастаться поддержкой проводной зарядки на 120 Вт, а iQOO 8 Pro получит еще и поддержку беспроводной зарядки мощностью 50 Вт и обратной зарядки на 10 Вт.

Старшей модели также прочат топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888 Plus, до 12 ГБ ОЗУ, экран Samsung E5 AMOLED с разрешением 2К и частотой обновления от 1 до 120 Гц, основную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп, сверхширокоугольным модулем на 48 Мп и дополнительным 16-Мп датчиком.