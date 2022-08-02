Смартфон iQOO 9T появился в продаже

Компания Vivo дала старт продажам смартфона IQOO 9T, который был представлен несколько дней назад. В Индии новинку оценили в 635 долларов за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, а также 700 долларов за версию с 12/256 ГБ памяти.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,78-дюймовым дисплеем Samsung E5 AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1500 кд/м2 и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Samsung ISOCELL GN5 и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 12 Мп (2-кратный оптический зум), флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, фирменным процессором Vivo V1+ для обработки изображений, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, стереофоническими динамиками, модулем NFC, разъемом USB Type-C, батареей ёмкостью 4700 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт.
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