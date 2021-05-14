Смартфон iQOO Neo 3s получит 12 ГБ ОЗУ

В сети появились подробности о смартфоне iQOO Neo 3s, который, как и выпущенный ранее Neo 5 5G, будет построен на производительной восьмиядерной платформе Snapdragon 870. Устройству также прочат 6,57-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+, 6, 8 или 12 ГБ оперативной или 64, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти, предустановленную операционную систему Android 11, селфи-камеру разрешением 16 Мп, тройную тыльную камеру с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батарею ёмкостью 4430 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 44 Вт, размеры 163,97:75,53:8,93 мм и массу 194,8 г.