Смартфон iQOO Neo 5 SE получил 144-Гц экран

Сегодня компания Vivo представила не только мощный смартфон iQOO Neo 5S, но и более доступную модель Neo 5 SE. Новинка оснащается производительным процессором Qualcomm Snapdragon 870, 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 144 Гц и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, 8 или 12 ГБ ОЗУ, флеш-памятью UFS 3.1, стереодинамиками, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 55 Вт, 3,5-мм гнездом для наушников, двумя линейными вибромоторам и операционной системой Android 11 «из коробки».

Смартфон станет доступен для покупки 28 декабря по цене в 345 долларов за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, 380 долларов за 8/256 ГБ и 405 долларов за 12/256 ГБ.