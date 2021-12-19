Смартфон iQOO Neo 5SE получит 144-Гц экран

Вслед за смартфоном iQOO Neo 5s в сети появилась информация о более доступной модели Neo 5SE, официальный релиз которой состоится уже завтра, 20 декабря. Итак, аппарат получит мощную восьмиядерную платформу Snapdragon 870, дисплей с частотой обновления изображения 144 Гц, тройную тыльную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп, поддержку проводной зарядки мощностью 55 Вт и комплектный адаптер питания на 66 Вт. Ориентировочная цена смартфона составляет 315 долларов.

Что до iQOO Neo 5s, то ему прочат поддержку сотовых сетей 5G, основную камеру с главным модулем разрешением 48 Мп (сенсор IMX598) и оптической стабилизацией, чипсет Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ ОЗУ, поддержку проводной зарядки на 66 Вт, предустановленную фирменную оболочку OriginOS на базе ОС Android 12, 6,56-дюймовый 120-Гц OLED-экран, чувствительный к силе нажатия, и продвинутую систему охлаждения.