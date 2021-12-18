Смартфон iQOO Neo 5s показали на пресс-рендерах

В сети появились пресс-рендеры смартфона iQOO Neo 5s, официальный релиз которого состоится уже 20 декабря. По предварительным данным, аппарат получит поддержку сотовых сетей 5G, тройную тыльную камеру с главным модулем разрешением 48 Мп (сенсор IMX598) и оптической стабилизацией, прошлогодний флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ ОЗУ, поддержку быстрой проводной зарядки на 66 Вт, предустановленную фирменную надстройку OriginOS на основе операционной системы Android 12, 6,56-дюймовый 120-Гц OLED-дисплей, чувствительный к силе нажатия, и продвинутую систему охлаждения. При этом, ориентировочная цена смартфона составляет 350 долларов.

Комментарии и отзывы iQOO Neo 5s
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