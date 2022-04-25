Смартфон iQOO Neo 6 SE получит 80-Вт зарядку Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне iQOO Neo 6 SE, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит 6,62-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, максимальной яркостью 1300 кд/м2 и кадровой частотой 120 Гц, батарею ёмкостью 4700 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт и производительную однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 870. Остальные характеристики аппарат унаследует от iQOO Neo 6, который оценен в Китае в 470 долларов. iQOO Neo 6 SE будет заметно дешевле. Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне iQOO Neo 6 SE, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит 6,62-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, максимальной яркостью 1300 кд/м2 и кадровой частотой 120 Гц, батарею ёмкостью 4700 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт и производительную однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 870. Остальные характеристики аппарат унаследует от iQOO Neo 6, который оценен в Китае в 470 долларов. iQOO Neo 6 SE будет заметно дешевле. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 19:13 . Продукт - iQOO Neo 6 SE

Глобальный Nubia Red Magic 7 Pro готов к выходу…

Компания Nubia объявила о том, что презентация глобальной версии геймерского смартфона Red Magic 7 Pro со… Компания Nubia объявила о том, что презентация глобальной версии геймерского смартфона Red Magic 7 Pro со…

Motorola Edge 20 Pro получает обновление Android 12 в Бразил…

Смартфон Motorola Edge 20 Pro получает стабильное обновление до Android 12 в Бразилии. Однако вполне веро… Смартфон Motorola Edge 20 Pro получает стабильное обновление до Android 12 в Бразилии. Однако вполне веро…

Первое обновление для Samsung Galaxy A53 улучшает камеру…

Samsung выпустила смартфон Galaxy A53 в марте, и теперь он получает первое ежемесячное обновление. В допо… Samsung выпустила смартфон Galaxy A53 в марте, и теперь он получает первое ежемесячное обновление. В допо…

Игровой смартфон Nubia Z40 Pro …

Nubia Z40 Pro появится в следующем месяце и компания уже во всю пестрит заметными обновлениями производит… Nubia Z40 Pro появится в следующем месяце и компания уже во всю пестрит заметными обновлениями производит…

Представлен Oppo K10 с SoC Dimensity 8000 Max…

Смартфон Oppo K10 дебютирует с SoC Dimensity 8000 Max. Особых отличий между обычным Dimensity 8000 и Max-… Смартфон Oppo K10 дебютирует с SoC Dimensity 8000 Max. Особых отличий между обычным Dimensity 8000 и Max-…

Смартфон Vivo Y33s оценен в 18 тысяч рублей…

Компания Vivo дала старт российским продажам смартфона Vivo Y33s, который стоит 18 тысяч рублей за вариан… Компания Vivo дала старт российским продажам смартфона Vivo Y33s, который стоит 18 тысяч рублей за вариан…

iPhone 14 Pro будет поставляться с более быстрым разъемом US…

Apple не хочет менять порт Lightning на разъем USB-C. При этом компания перешла на современный разъем USB… Apple не хочет менять порт Lightning на разъем USB-C. При этом компания перешла на современный разъем USB…