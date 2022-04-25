Смартфон iQOO Neo 6 SE получит 80-Вт зарядку

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне iQOO Neo 6 SE, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит 6,62-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, максимальной яркостью 1300 кд/м2 и кадровой частотой 120 Гц, батарею ёмкостью 4700 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт и производительную однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 870. Остальные характеристики аппарат унаследует от iQOO Neo 6, который оценен в Китае в 470 долларов. iQOO Neo 6 SE будет заметно дешевле.