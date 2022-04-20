Смартфон iQOO Neo 6 появился в продаже

Бренд iQOO дал старт китайским продажам смартфона iQOO Neo6, который был представлен на прошлой неделе. Вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценен в 435 долларов, с 8/256 ГБ – 470 долларов, а с 12/256 ГБ памяти – 515 долларов.

Напомним, что новинку оснастили однокристальной системой Snapdragon 8 Gen 1, 6,62-дюймовым дисплеем AMOLED Samsung E4 с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, подэкранным дактилоскопом, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп (датчик Samsung S5KGW1P и оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик на сенсоре Samsung S5K3L6) и 2 Мп, двумя вибромоторами, предустановленной ОС Android 12, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Версия со стеклянной задней панелью имеет толщину 8,5 мм и массу 197 граммов, а с кожаной панелью – 8,88 мм и 194 грамма.