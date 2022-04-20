Смартфон iQOO Neo 6 появился в продаже

Бренд iQOO дал старт китайским продажам смартфона iQOO Neo6, который был представлен на прошлой неделе. Вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценен в 435 долларов, с 8/256 ГБ – 470 долларов, а с 12/256 ГБ памяти – 515 долларов.

Напомним, что новинку оснастили однокристальной системой Snapdragon 8 Gen 1, 6,62-дюймовым дисплеем AMOLED Samsung E4 с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, подэкранным дактилоскопом, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп (датчик Samsung S5KGW1P и оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик на сенсоре Samsung S5K3L6) и 2 Мп, двумя вибромоторами, предустановленной ОС Android 12, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Версия со стеклянной задней панелью имеет толщину 8,5 мм и массу 197 граммов, а с кожаной панелью – 8,88 мм и 194 грамма.
Защищенный смартфон Nokia XR20 обновили до Android 12…
Защищенный смартфон Nokia XR20 обновили до Android 12Компания HMD Global выпустила обновления до Android 12 для европейских пользователей защищенного смартфон…
realme официально представила смартфон V23…
realme официально представила смартфон V23Компания realme официально представила смартфон V23. Смартфон получил IPS-экран с диагональю 6,58 дюйма и…
MediaTek выпускает новый чип Dimensity 1300…
MediaTek выпускает новый чип Dimensity 1300MediaTek представила новый чип Dimensity 1300. Он основан на 6-нм техпроцессе и оснащен восьмиъядерным пр…
Программная ошибка на iPhone 13…
Программная ошибка на iPhone 13Очевидная проблема с программным обеспечением приводит к тому, что некоторые iPhone 13 отображают розовый…
Vivo X80 будет оснащен процессором Dimensity 9000…
Vivo X80 будет оснащен процессором Dimensity 9000Сегодня стало известно, что грядущий флагман Vivo X80 будет работать на процессоре Dimensity 9000 , а не …
Samsung Galaxy A23 получит 50-Мп камеру с OIS…
Samsung Galaxy A23 получит 50-Мп камеру с OISСетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A23, который еще не был представлен…
Утечка спецификаций смартфонов vivo X80 Pro и X80 Pro+…
Утечка спецификаций смартфонов vivo X80 Pro и X80 Pro+Вчера появились неофициальные подробности смартфонов vivo X80 Pro и Pro+. По словам информатора Pro и Pro…
Просочившиеся изображения OnePlus Nord 2T демонстрируют стра…
Просочившиеся изображения OnePlus Nord 2T демонстрируют страОжидается, что OnePlus Nord 2T станет обновленной версией Nord 2. Сообщается, что разрешение камер остану…
Обзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работыОбзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работы
Обзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячокОбзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячок
Обзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLEDОбзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLED
Обзор Itel A48. Недорогой смартфон для школьникаОбзор Itel A48. Недорогой смартфон для школьника
Обзор Poco M4 Pro 4G. Емкий аккумулятор и AMOLEDОбзор Poco M4 Pro 4G. Емкий аккумулятор и AMOLED
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor