Смартфон iQOO Neo 7 Pro оценен в 425 долларов

Компания iQOO представила в Индии смартфон iQOO Neo 7 Pro, который оценен на местном рынке в 425 и 465 долларов за версии с 8/128 и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти. Новинку оснастили двумя расцветками с разной тыльной панелью (покрытие AG Glass в одной и искусственная кожа в другой), 6,78-дюймовым экраном E5 AMOLED с разрешение Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1500 нит, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, до 12 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, системой охлаждения для отвода тепла, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50-Мп (сенсор Samsung ISOCELL GN5 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп.

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