Смартфон iQOO Neo 7 получил SoC Dimensity 9000+

Принадлежащая Vivo компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO Neo 7, которая оценена в 375, 415, 455 и 500 долларов за варианты на 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ ОЗУ и флеш-памяти.

Новинка характеризуется топовой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9000+, системой охлаждения с испарительной камерой на 4013 мм2, 6,78-дюймовым экраном AMOLED Samsung E5 с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (есть оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, предустановленной ОС Android 13 с оболочкой OriginOS Ocean, ИК-излучателем, стереодинамиками, толщиной 8,5 мм и массой 197 г.

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