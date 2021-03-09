Смартфон iQOO Neo5 получит 1200-Гц OLED-дисплей

Сетевые источники раскрыли некоторые характеристики смартфона iQOO Neo5, который будет представлен 16 марта. Итак,аппарат получит OLED-экран с кадровой частотой 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 1000 Гц, максимальной яркостью 1300 кд/м2, контрастностью 6000000:1, поддержкой HDR10+ и технологии MEMC. Ранее было подтверждено наличие производительной восьмиядерной платформы Snapdragon 870, 12 ГБ оперативной памяти, флеш-памяти UFS 3.1, батареи ёмкостью 4400 мАч и поддержки проводной быстрой зарядки мощностью 66 Вт.