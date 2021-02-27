Смартфон iQOO Neo5 представят 16 марта

Компания Vivo объявила о том, что официальная презентация смартфона iQOO Neo5 состоится уже 16 марта. Итак, аппарат получит мощную восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 870 с тактовой частотой до 3,2 ГГц, графикой Adreno 650 и модемом Snapdragon X55 5G для поддержки мобильных сетей пятого поколения, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, предустановленную операционную систему Android 11, экран производства Samsung с разрешением Full HD+, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 88 Вт и беспроводной зарядки мощностью 66 Вт. Ранее стало известно, что компания Vivo является одним из ведущих производителей смартфонов на мировом рынке.