Смартфон iQOO Neo6 SE показали на тизерах

Бренд iQOO опубликовал официальные изображения смартфона Neo6 SE, официальная презентация которого состоится уже 6 мая. Судя по тизерам, аппарат получит флагманский Samsung E4 AMOLED-дисплей с поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+, кадровой частотой 120 Гц, частотой дискретизации касания 1200 Гц и яркостью до 1300 кд/м2.
Ранее сообщалось, что смартфон оснастят мощной платформой Qualcomm Snapdragon 870, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки и предустановленной операционной системой Android 12.