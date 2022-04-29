Смартфон iQOO Neo6 SE показали на тизерах Бренд iQOO опубликовал официальные изображения смартфона Neo6 SE, официальная презентация которого состоится уже 6 мая. Судя по тизерам, аппарат получит флагманский Samsung E4 AMOLED-дисплей с поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+, кадровой частотой 120 Гц, частотой дискретизации касания 1200 Гц и яркостью до 1300 кд/м2. Ранее сообщалось, что смартфон оснастят мощной платформой Qualcomm Snapdragon 870, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки и предустановленной операционной системой Android 12. Бренд iQOO опубликовал официальные изображения смартфона Neo6 SE, официальная презентация которого состоится уже 6 мая. Судя по тизерам, аппарат получит флагманский Samsung E4 AMOLED-дисплей с поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+, кадровой частотой 120 Гц, частотой дискретизации касания 1200 Гц и яркостью до 1300 кд/м2. Ранее сообщалось, что смартфон оснастят мощной платформой Qualcomm Snapdragon 870, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки и предустановленной операционной системой Android 12. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 22:43 . Продукт - iQOO Neo6 SE

Honor Play6T Pro оценен в $220 долларов…

Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Honor Play6T Pro, которая появится в продаже 12 а… Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Honor Play6T Pro, которая появится в продаже 12 а…

Samsung Galaxy A52 обновили до Android 12…

Компания Samsung начала распространение стабильной версии фирменной оболочки One UI 4.1 на основе Android… Компания Samsung начала распространение стабильной версии фирменной оболочки One UI 4.1 на основе Android…

Redmi K50 показали на качественных рендерах…

Известный достоверными утечками инсайдер OnLeaks поделился качественными изображениями смартфона Redmi K5… Известный достоверными утечками инсайдер OnLeaks поделился качественными изображениями смартфона Redmi K5…

Vivo T1 Pro 5G появится в следующем месяце…

Vivo T1 5G уже продается в Индии и по слухам, очень скоро компания представит Pro версию. Сообщается, что… Vivo T1 5G уже продается в Индии и по слухам, очень скоро компания представит Pro версию. Сообщается, что…

На фабрике Foxconn уже собирают новый iPhone SE …

Сетевые источники сообщают о том, что около 100 тысяч человек трудились на фабрике Foxconn во время празд… Сетевые источники сообщают о том, что около 100 тысяч человек трудились на фабрике Foxconn во время празд…

Просочилась фотография розничной упаковки грядущего Google P…

Ожидается, что Google объявит о Pixel 6a на своей конференции I/O, которая состоится в мае этого года. Се… Ожидается, что Google объявит о Pixel 6a на своей конференции I/O, которая состоится в мае этого года. Се…

Realme GT Neo 3 получит SoC Mediatek Dimensity 8100…

Китайский сертификационный орган TENAA раскрыл дизайн и характеристики смартфона Realme GT Neo 3, официал… Китайский сертификационный орган TENAA раскрыл дизайн и характеристики смартфона Realme GT Neo 3, официал…