Смартфон iQOO Neo7 Racing Edition показали на фото

Китайский регулятор TENAA стал источником живых фотографий и подробностей о характеристиках смартфона iQOO Neo7 Racing Edition, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят флагманской однокристальной системой первой половины этого года Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen1, до 16 ГБ оперативной и до 512 ГБ флеш-памяти, 6,78-дюймовым дисплеем AMOLED Samsung E5 с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, а также тройной тыльной камеры с модулями на 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп.