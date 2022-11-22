Смартфон iQOO Neo7 SE получит 120-Гц OLED-экран

Авторитетный китайский информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне iQOO Neo7 SE, официальный релиз которого состоится уже в начале следующего месяца. Итак, устройству приписывают наличие OLED-дисплея с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, однокристальной системы MediaTek Dimensity 8200, 12 ГБ оперативной памяти, поддержки сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт, тройной основной камеры с главным модулем разрешением 50 Мп, оптической стабилизацией изображения и оптикой с диафрагмой F/1,79, а также аккумуляторной батареи ёмкостью 5000 мАч.