Смартфон iQOO Neo8 Pro засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка AnTuTu обнаружились сведения о смартфоне iQOO Neo8 Pro, который еще не был представлен официально. Аппарат набрал 1368597 итоговых баллов: 298850 баллов за процессор, 594203 балла за графику, 263503 балла за память и 212041 балл за плавность интерфейса. Ранее смартфон испытали в Geekbench, где он показал результат в 2034 и 5245 баллов за однопоточный и многопоточный тесты соответственно.

По предварительным данным, iQOO Neo8 Pro оснастят флагманской платформой MediaTek Dimensity 9200+, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android 13, 6,78-дюймовым экраном с разрешением 2800:1260 пикселей, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 120-Вт зарядки.
Redmi Note 12 Turbo получит тонкие рамки …
Компания Xiaomi опубликовала новые тизеры, посвященные еще не представленному официально смартфону Redmi …
Samsung уже тестирует новый шарнир для Galaxy Z Fold 5…
Несколько дней назад в сети появилась информация о том, что компания Samsung планирует использовать в сво…
Cubot P80 получил 8 ГБ ОЗУ и АКБ на 5200 мАч…
Компания Cubot пополнила ассортимент смартфонов моделью Cubot P80, которая получила дизайн задней панели …
Представлен смартфон Samsung Galaxy A24…
Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy A24, который основан на 6-нанометровой 8…
Смартфон Redmi Note 12 Pro вышел в России …
Компания Xiaomi дала старт российским продажам смартфона Redmi Note 12 Pro, рекомендованная цена которого…
Смартфон Wiko Hi Enjoy 60 5G оценен в 205 долларов…
Компания Wiko пополнила ассортимент смартфонов моделью Wiko Hi Enjoy 60 5G, которая очень похожа на Huawe…
Samsung Galaxy F14 показали на рендере …
В сети появилось изображение доступного смартфона Samsung Galaxy F14, который может появиться в индийской…
Google Pixel 7а выйдет 24 августа…
На протяжении достаточно длительного времени на просторах интернета обсуждали новости о том, что вскоре к…
Лучший Apple iPhone в 2022 году. Снижение цен на смартфоны в России, самое время братьЛучший Apple iPhone в 2022 году. Снижение цен на смартфоны в России, самое время брать
Обзор Tecno Spark 9 Pro. Лучший смартфон для студентов 2022Обзор Tecno Spark 9 Pro. Лучший смартфон для студентов 2022
Обзор vivo V25 Pro. Смартфон с 64 Мп камерой, оптической стабилизацией и NFCОбзор vivo V25 Pro. Смартфон с 64 Мп камерой, оптической стабилизацией и NFC
Обзор TECNO SPARK Go 2023. Лучший выбор смартфона до 10 тысяч рублей в 2023?Обзор TECNO SPARK Go 2023. Лучший выбор смартфона до 10 тысяч рублей в 2023?
iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличияiPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличия
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor