Смартфон iQOO Neo8 Pro засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка AnTuTu обнаружились сведения о смартфоне iQOO Neo8 Pro, который еще не был представлен официально. Аппарат набрал 1368597 итоговых баллов: 298850 баллов за процессор, 594203 балла за графику, 263503 балла за память и 212041 балл за плавность интерфейса. Ранее смартфон испытали в Geekbench, где он показал результат в 2034 и 5245 баллов за однопоточный и многопоточный тесты соответственно.

По предварительным данным, iQOO Neo8 Pro оснастят флагманской платформой MediaTek Dimensity 9200+, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android 13, 6,78-дюймовым экраном с разрешением 2800:1260 пикселей, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 120-Вт зарядки.