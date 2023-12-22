Смартфон iQOO Neo9 Pro получит 144-Гц экран

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о характеристиках смартфонов iQOO Neo9 и Neo9 Pro, официальный релиз которых состоится 27 декабря. Итак, новинки получат 6,78-дюймовые AMOLED-дисплеи с разрешение 2800:1260 пикселей и кадровой частотой 120 Гц и 144 Гц соответственно, подэкранный дактилоскопический сенсор, однокристальные системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и MediaTek Dimensity 9300 соответственно, батареи ёмкостью 5160 мАч, поддержку 120-Вт проводной зарядки, 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 256 ГБ или 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, а также фронтальную камеру на 16 Мп. Ориентировочная цена смартфонов пока не раскрывается.

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