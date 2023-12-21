Смартфон iQOO Neo9 засветился в бенчмарке Geekbench

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона iQOO Neo9, официальная презентация которого ожидается 27 декабря. Бенчмарк подтвердил наличие прошлогоднего флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14. Аппарат набрал 2081 и 5818 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

Предполагается, что iQOO Neo9 также оснастят 6,78-дюймовым экраном OLED 8T с разрешением 1,5K и переменной кадровой частотой от 1 Гц до 144 Гц, поддержкой 120-Вт проводной зарядки и батареей ёмкостью 5160 мАч.
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