Смартфон iQOO U5 5G получил аккумулятор на 5000 мАч

Компания Vivo и принадлежащий ей бренд iQOO пополнили ассортимент смартфонов моделью iQOO U5 5G, цена которой пока не раскрывается. Новинку оснастили 6,58-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, врезанной селфи-камерой разрешением 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 695 с поддержкой сотовых сетей 5G, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 50 Вт, боковым сканером отпечатков пальцев, 4, 6 или 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, а также предустановленной ОС Android 11 с прошивкой iQOO UI 1.0.