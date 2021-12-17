Смартфон iQOO U5 получит 50-Мп камеру

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне Vivo iQOO U5. Аппарат, проходящий под кодовым наименованием V2165A, получит 6,58-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1080:2400 пикселей, селфи-камеру разрешением 8 Мп, сдвоенную основную камеру с датчиками изображения разрешением 50 Мп и 2 Мп, восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 810 c графикой Arm Mali-G57 MC2 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, 4, 6 или 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, размеры 164:75,84:8,25 мм и массу 185 граммов.

Также китайский производитель выпустит упрощенную модель iQOO U5x, которая выйдет в двух версиях – с поддержкой 5G и без на чипсетах Qualcomm Snapdragon 480+ и MediaTek Helio G88 соответственно.
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