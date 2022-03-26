Смартфон iQOO U5x оценен в 135 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO U5x, которая работает под управлением фирменной оболочки Origin OS на базе ОС Android 11. Новинку оснастили 6,51-дюймовым экраном с разрешением HD+, стандартной кадровой частотой 60 Гц, 70% охватом цветовой палитры NTSC и контрастностью 1500:1, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 680 c частотой до 2,4 ГГц, графикой Adreno 610 и сотовым модемом Snapdragon X11 LTE, 4 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, боковым дактилоскопом, поддержкой Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth V5.0, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, размерами 163,96:75,2:8,28 мм и массой 179 граммов. Цена базовой версии составляет 135 долларов.