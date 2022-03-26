Смартфон iQOO U5x оценен в 135 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO U5x, которая работает под управлением фирменной оболочки Origin OS на базе ОС Android 11. Новинку оснастили 6,51-дюймовым экраном с разрешением HD+, стандартной кадровой частотой 60 Гц, 70% охватом цветовой палитры NTSC и контрастностью 1500:1, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 680 c частотой до 2,4 ГГц, графикой Adreno 610 и сотовым модемом Snapdragon X11 LTE, 4 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, боковым дактилоскопом, поддержкой Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth V5.0, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, размерами 163,96:75,2:8,28 мм и массой 179 граммов. Цена базовой версии составляет 135 долларов.

Комментарии и отзывы iQOO U5x
Xiaomi Mix 5 Pro выйдет вместо Xiaomi 12 Ultra …
Xiaomi Mix 5 Pro выйдет вместо Xiaomi 12 Ultra Пару дней назад в сети появились фотографии алюминиевой болванки, на которой, как утверждалось, изображен…
Смартфон Vivo S12 Pro появился в продаже…
Смартфон Vivo S12 Pro появился в продажеКомпания Vivo выпустила в китайскую продажу смартфон Vivo S12 Pro, который оценен в 530 и 580 долларов за…
Samsung Galaxy A13 получит 6,6-дюймовый экран FullHD+…
Samsung Galaxy A13 получит 6,6-дюймовый экран FullHD+Авторитетный инсайдер Мукул Шарма поделился подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A13, который еще не …
Топовая версия Redmi K40 подешевела до 290 долларов…
Топовая версия Redmi K40 подешевела до 290 долларовСмартфон-бестселлер Redmi K40 снова подешевел на китайской торговой площадке JD.com. Теперь топовую верси…
Смартфон Oppo A16e оценен в 130 евро…
Смартфон Oppo A16e оценен в 130 евроКомпания Oppo пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью A16e, которая поставляется с предустанов…
Телефон-раскладушка Nokia 2760 Flip 4G оценен в $80…
Телефон-раскладушка Nokia 2760 Flip 4G оценен в $80Компания HMD Global пополнила ассортимент телефонов моделью Nokia 2760 Flip 4G, которая выполнена в форм-…
Honor анонсировала смартфон Magic4 Ultimate…
Honor анонсировала смартфон Magic4 UltimateКомпания Honor представила смартфон Magic4 Ultimate, который занял первое место в обновленном рейтинге Dx…
Samsung Galaxy S22 Ultra на Exynos 2200 протестировали в бен…
Samsung Galaxy S22 Ultra на Exynos 2200 протестировали в бенВ базе данных сразу нескольких бенчмарков появились результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy S22 …
Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?
Обзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумуляторомОбзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумулятором
Сравнение ASUS Zenfone 8 ZS590KS 8/128GB и OnePlus 9 Pro 8/128GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение ASUS Zenfone 8 ZS590KS 8/128GB и OnePlus 9 Pro 8/128GB. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор Cubot X50. Квадрокамера и бесконтактные платежиОбзор Cubot X50. Квадрокамера и бесконтактные платежи
Обзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеемОбзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеем
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor