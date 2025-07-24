Смартфон iQOO Z10R оценен в 200 долларов

Компания iQOO пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью iQOO Z10R, которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7400 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 MC2.

Новинка также получила 6,77-дюймовый изогнутый экран AMOLED с разрешением 2392:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит, ОЗУ стандарта LPDDR4X, флеш-память UFS 2.2, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX882) и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 32 Мп, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, прочность по стандарту MIL-STD-810H, подэкранный дактилоскоп, стереодинамики, адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 6, батарею ёмкостью 5700 мАч, поддержку 44-Вт проводной быстрой зарядки, корпус толщиной 7,39 мм и предустановленную операционную систему Android 15 с фирменной прошивкой Funtouch OS 15. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 185, 200 и 260 долларов за конфигурации с 8/128, 8/256 и 12/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.