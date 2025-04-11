Смартфон iQOO Z10x 5G оценен в 155 долларов

Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью Z10x 5G, которая основана на 4-нанометровом процессоре с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 MP2. Новинка получила 6,72-дюймовый LCD-экран с разрешением 2408:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1050 нит, ОЗУ стандарта LPDDR4x, флеш-память UFS 3.1, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, батарею ёмкостью 6500 мАч, поддержку 44-Вт проводной быстрой зарядки, боковой дактилоскопический сенсор, стереодинамики, защиту от влаги в соответствии со степенью IP64, прочность по стандарту MIL-STD-810H, поддержку 5G, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, корпус толщиной 8,09 мм и предустановленную ОС Android 15 с фирменной прошивкой Funtouch OS 15. Смартфон появится в продаже на дебютном индийском рынке 22 апреля по эквивалентной цене в 155, 175 и 190 долларов за версии с 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.