Смартфон iQOO Z11x 5G оценен в 205 долларов

Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO Z11x 5G, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7400 Turbo с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графикой Mali-G615 MC2 (набирает около миллиона баллов в бенчмарке AnTuTu).

Новинка также характеризуется 6,76-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2408:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, 6 или 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик изображения Sony) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 7200 мАч, поддержкой 44-Вт быстрой проводной зарядки, стереодинамиками, защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP68 и IP69+, предустановленной ОС Android 16 и двумя расцветками корпуса. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 205, 230 и 250 долларов за конфигурации с 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.