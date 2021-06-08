Смартфон iQOO Z3 5G оценен в $275

Компания Vivo выпустила в Индии смартфон iQOO Z3 5G, который может похвастаться поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Новинку оснастили восьмиядерной платформой Snapdragon 768, 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц, боковым дактилоскопом, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, аккумулятором ёмкостью 4400 мАч, поддержкой проводной зарядки на 55 Вт, 5-слойной системой охлаждения с тепловой трубкой, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, предустановленной ОС Android 11, модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, разъемом USB-C и 3,5-мм аудиогнездом для наушников. Версия с 6/128 ГБ оценена в 275 долларов, 8/128 ГБ – 290 долларов, а 8/256 ГБ – 315 долларов.

Комментарии и отзывы iQOO Z3 5G
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