Смартфон iQOO Z3 Pro получит чипсет Snapdragon 780G

В сети появились подробности о смартфоне iQOO Z3 Pro, который будет представлен компанией Vivo. Устройству прочат новую 5-нанометровую платформу Snapdragon 780G с частотой до 2,4 ГГц, графикой Adreno 642 и модемом Snapdragon X53 5G, экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц, а также предустановленную операционную систему Android 11 с фирменной оболочкой OriginOS.

Ранее Vivo представила смартфон iQOO Z3, который характеризуется процессором Qualcomm Snapdragon 768G, 6,58-дюймовым экраном с разрешением 2408:1080 точек и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), батареей ёмкостью 4400 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 55 Вт. Цена версии на 6/128 ГБ памяти составляет 260 долларов.