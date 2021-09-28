Смартфон iQOO Z5 появился в продаже

Бренд iQOO дал старт китайским продажам смартфона iQOO Z5, который был представлен несколько дней назад. Базовая версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти оценена в 280 долларов, с 8/256 ГБ – 325 долларов, а с 12/256 ГБ – 355 долларов.

Напомним, что новинка характеризуется платформой Qualcomm Snapdragon 778G, 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и поддержкой HDR10, боковым сканером отпечатков пальцев, ОЗУ LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 44 Вт, стереодинамиками, предустановленной ОС Android 11 c оболочкой Origin OS, толщиной 8,49 мм и массой 193 г.