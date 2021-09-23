Смартфон iQOO Z5 получил 44-Вт зарядку

Принадлежащий Vivo бренд IQOO пополнил ассортимент смартфонов моделью IQOO Z5, которая оценена в 280 долларов за базовый вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Новинку оснастили восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 778G, 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10, боковым дактилоскопом, ОЗУ LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, 64, 8 и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 44 Вт, стереодинамиками, предустановленной ОС Android 11 c оболочкой Origin OS, толщиной 8,49 мм и массой 193 г. За версию с 8/256 ГБ памяти попросят 325 долларов, а с 12/256 ГБ – 355 долларов.