Смартфон iQOO Z5x оценен в 235 долларов

Бренд iQOO представил среднеуровневый смартфон iQOO Z5x, который оценен в 235 долларов за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. Новинку оснастили IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц, боковым дактилоскопическим сенсором, восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 900, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, поддержкой проводной зарядки мощностью 44 Вт, предустановленной ОС Android 11 с оболочкой OriginOS 1.0, 3,5-мм аудиогнездом для наушников, системой охлаждения с тепловой трубкой, поддержкой Wi-Fi 6, толщиной 8,5 мм и массой в 189 граммов.

Комментарии и отзывы iQOO Z5x
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