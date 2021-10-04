Смартфон iQOO Z5x получит 44-Вт зарядку

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне iQOO Z5x, официальный релиз которого должен состояться до конца этого месяца. Итак, устройству прочат восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 900 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графикой Arm Mali-G68 MC4 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, 6,67-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой до 120 Гц, врезанную в экран фронтальную камеру, 8 ГБ оперативной памяти, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 44 Вт и предустановленную операционную систему Android 11. Ориентировочная цена смартфона пока не раскрывается.