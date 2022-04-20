Смартфон iQOO Z6 4G получит SoC Snapdragon 680

В сети появились подробности о смартфоне Vivo iQOO Z6 4G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 680 с частотой до 2,4 ГГц, графикой Adreno 610 и модемом Snapdragon X11 LTE, 6,4-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой отклика сенсорного слоя 180 Гц, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 44 Вт, селфи-камеру на 16 Мп, сдвоенную тыльную камеру разрешением 50 Мп и 2 Мп, боковой дактилоскоп, предустановленную оболочку FunTouchOS 12 на базе Android 12, 4, 6 или 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти.