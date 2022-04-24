Смартфон iQOO Z6 Pro 5G получил 66-Вт зарядку Индийский Amazon раскрыл характеристики и дизайн смартфона iQOO Z6 Pro 5G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получил производительную восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 778G, систему охлаждения общей площадью 32 923 мм2 и площадью испарительной камеры 2100 мм2, 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц, яркостью до 1300 кд/кв.м и поддержкой HDR10+, 6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, основную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп, батарею ёмкостью 4700 мАч и поддержку 66-Вт быстрой проводной зарядки. Индийский Amazon раскрыл характеристики и дизайн смартфона iQOO Z6 Pro 5G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получил производительную восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 778G, систему охлаждения общей площадью 32 923 мм2 и площадью испарительной камеры 2100 мм2, 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц, яркостью до 1300 кд/кв.м и поддержкой HDR10+, 6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, основную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп, батарею ёмкостью 4700 мАч и поддержку 66-Вт быстрой проводной зарядки. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 21:00 . Продукт - iQOO Z6 Pro 5G

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