Смартфон iQOO Z6 оценен в $250

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO Z6, которая, среди прочего, получила предустановленную ОС Android 12 с фирменной оболочкой OriginOS Ocean. Новинку также оснастили 6,64-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камерой на 8 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 2 Мп и 2 Мп, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 778G Plus, 8 или 12 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт, боковым дактилоскопом, поддержкой Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.х, разъемом USB Type-C и 3,5-мм аудиогнездом. Цена смартфона составляет 250 долларов за базовую версию.

Смартфон Xiaomi 12S оценен в 600 долларов…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Xiaomi 12S, которая основана на топовой платформ…
Vivo Y35 получил 90-Гц экран и 8 ГБ ОЗУ…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y35, которая оценена в 250 долларов. Новинку оснас…
Телефон Nokia 110 4G (2022) оценен в 20 евро…
Сетевые источники сообщают о выходе кнопочного телефона Nokia 110 4G (2022), который, среди прочего, полу…
Vivo Y77 с 80-Вт зарядкой появился в продаже …
Компания Vivo дала старт китайским продажам смартфона Vivo Y77, который был представлен несколько дней на…
Vivo iQOO Z6 Lite получит 90-Гц экран и 50-Мп камеру…
Сетевые источники сообщают о том, что уже в ближайшие недели компания Vivo выпустит смартфон iQOO Z6 Lite…
Redmi Note 11T Pro появился в продаже…
Компания Xiaomi дала старт розничным продажам смартфонов Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+, которы…
Samsung готовит четыре конфигурации Galaxy Z Fold 4…
Нет сомнений в том, что Galaxy Z Fold 4 готовится стать одним из самых горячих устройств, которые выйдут …
Смартфон LeTV Y2 Pro получил дизайн в стиле iPhone 13…
Компания LeTV пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Y2 Pro, который работает под управлением…
Лучшие смартфоны OnePlus в 2022 году. OnePlus 10 Pro топ флагман?Лучшие смартфоны OnePlus в 2022 году. OnePlus 10 Pro топ флагман?
Обзор Poco M4 Pro 4G. Емкий аккумулятор и AMOLEDОбзор Poco M4 Pro 4G. Емкий аккумулятор и AMOLED
Обзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камеройОбзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камерой
Обзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежами
Обзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеемОбзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеем
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor