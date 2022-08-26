Смартфон iQOO Z6 оценен в $250

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO Z6, которая, среди прочего, получила предустановленную ОС Android 12 с фирменной оболочкой OriginOS Ocean. Новинку также оснастили 6,64-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камерой на 8 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 2 Мп и 2 Мп, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 778G Plus, 8 или 12 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт, боковым дактилоскопом, поддержкой Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.х, разъемом USB Type-C и 3,5-мм аудиогнездом. Цена смартфона составляет 250 долларов за базовую версию.