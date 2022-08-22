Смартфон iQOO Z6 представят 25 августа

Компания Vivo объявила о том, что смартфоны iQOO Z6 и iQOO Z6x будут официально представлены уже 25 августа. Как сообщают инсайдеры, стандартная модель получит экран с кадровой частотой 120 Гц, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 778G Plus с частотой до 2,5 ГГц, графикой Adreno 642L и модемом Snapdragon X53 5G, поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт, основную камеру с главным модулем на 64 Мп, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, а также оранжевой, чёрной и голубой расцветками. iQOO Z6x будет отличаться 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 и 256 ГБ флеш-памяти, а также 44-Вт зарядкой.