Смартфон iQOO Z6x получил 144-Гц экран

Компания Vivo представила смартфон iQOO Z6x, который получил предустановленную ОС Android 12 с фирменной прошивкой OriginOS Ocean. Новинка также характеризуется 6,58-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 810, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, аккумуляторной батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 44 Вт, боковым дактилоскопическим сенсором, поддержкой Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.х, интерфейсом USB Type-C и 3,5-мм аудиогнездом. Цена базовой версии составляет 175 долларов.