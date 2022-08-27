Смартфон iQOO Z6x с MediaTek Dimensity 810 поступил в продажу

Бренд iQOO представил смартфон iQOO Z6x.

Смартфон оснащен 6,58-дюймовым экраном Full HD+ IPS с частотой обновления 120 Гц. Смартфон основан на мобильной платформе MediaTek Dimensity 810. Работает смартфон под управлением ОС Android 12 с интерфейсом Origin OS Ocean. Устройство имеет фронтальную камеру с разрешением 8 МП, основная камера представлена датчиками разрешением 50 МП и 2 МП. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Емкость аккумулятора составляет 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Есть поддержка NFC.

Новинка доступна в Китае. Версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти продается по цене 175 долларов. Варианты 8/128 и 8/256 ГБ продаются по цене 205 и 235 долларов соответственно.
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