Смартфон iQOO Z7 Pro с 64-Мп камерой оценен в $290

Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO Z7 Pro, которая появится в индийской продаже 5 сентября по цене в 290 и 300 долларов за версии с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка характеризуется 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, яркостью 1300 нит и кадровой частотой 120 Гц, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7200 с максимальной частотой 2,8 ГГц и графикой Mali-G610 MC4, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью UFS2.2, сдвоенной основной камерой с модулями на 64 Мп (сенсор Samsung GW3 и OIS) и 2 Мп (датчик глубины), селфи-камерой разрешением 16 Мп, защитой от пыли и брызг IP52, батареей ёмкостью 4600 мАч, поддержкой 66-Вт быстрой зарядки и сотовых сетей пятого поколения.
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