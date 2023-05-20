Смартфон iQOO Z7s показали на рендерах

Сетевые источники поделились качественным изображением смартфона iQOO Z7s, который еще не был представлен официально. По предварительным данным, аппарат оснастят однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695 5G, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, предустановленной прошивкой Funtouch OS 13 на Android 13, 6,38-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 90 Гц, частотой дискретизации касаний 360 Гц и подэкранным дактилоскопом, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (оптическая стабилизация) и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, защитой от влаги в соответствии со степенью IP54, толщиной 7,80 мм и массой 172 г., 3,5-мм аудиогнездом и поддержкой Wi-Fi 5.

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