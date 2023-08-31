Смартфон iQOO Z8 оценен в 233 доллара

Компания Vivo пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью iQOO Z8, которая появится в продаже 7 сентября по цене от 218 до 274 долларов за версии с 8/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 6,64-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2388:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 500 кд/м2, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8200 с тактовой частотой до 3,1 ГГц и графическим адаптером Mali-G610 MP6, ОЗУ LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, теплораспределительной пластиной на 3002 мм², корпусом толщиной 8,75 мм и массой 201,5 г., сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (оптическая стабилизация изображения)и Мп, селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт быстрой зарядки, стереодинамиками и предустановленной оболочкой OriginOS 3 на основе ОС Android 13.