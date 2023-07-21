Смартфон iQOO Z8 получит 120-Вт зарядку Авторитетный информатор Digital Chat Station iQOO поделился подробностями о смартфоне iQOO Z8, официальный релиз которого может состояться до конца этого года. Итак, устройству приписывают наличие 4-нанометровой 8-ядерной однокристальной системы MediaTek Dimensity 8200 с тактовой частотой до 3,1 ГГц и графическим адаптером Mali-G610 MC6, IPS-экрана с частотой обновления изображения 144 Гц, сдвоенной основной камеры, аккумулятора ёмкостью 5000 мАч, поддержки 120-Вт проводной зарядки, до 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5 и до 1 ТБ флеш-памяти UFS 3.1. Авторитетный информатор Digital Chat Station iQOO поделился подробностями о смартфоне iQOO Z8, официальный релиз которого может состояться до конца этого года. Итак, устройству приписывают наличие 4-нанометровой 8-ядерной однокристальной системы MediaTek Dimensity 8200 с тактовой частотой до 3,1 ГГц и графическим адаптером Mali-G610 MC6, IPS-экрана с частотой обновления изображения 144 Гц, сдвоенной основной камеры, аккумулятора ёмкостью 5000 мАч, поддержки 120-Вт проводной зарядки, до 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5 и до 1 ТБ флеш-памяти UFS 3.1. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 12:00 . Продукт - iQOO Z8

iQOO Neo 8 Pro стал доступен для предзаказа …

Компания Vivo начала принимать предзаказы на смартфон iQOO Neo 8 Pro, а также опубликовала пару новых тиз… Компания Vivo начала принимать предзаказы на смартфон iQOO Neo 8 Pro, а также опубликовала пару новых тиз…

Samsung Galaxy S23 Ultra получил важное обновление …

Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился подробностями о грядущем обновлении для смартфона Samsung Ga… Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился подробностями о грядущем обновлении для смартфона Samsung Ga…

Samsung Galaxy S23 получит новую расцветку …

Компания Samsung объявила, что уже завтра флагманский смартфон Galaxy S23 выйдет в расцветке «лайм». Техн… Компания Samsung объявила, что уже завтра флагманский смартфон Galaxy S23 выйдет в расцветке «лайм». Техн…

Бенчмарки показали, что Pixel 7a даже мощнее Pixel 7…

Если верить информации инсайдеров, а у нас нет причин им не верить, смартфон Pixel 7a будет доступен к пр… Если верить информации инсайдеров, а у нас нет причин им не верить, смартфон Pixel 7a будет доступен к пр…

Xiaomi 13 Ultra оказался недорогим в ремонте …

Компания Xiaomi объявила цены на ремонт топового смартфона Xiaomi 13 Ultra, который недавно появился в пр… Компания Xiaomi объявила цены на ремонт топового смартфона Xiaomi 13 Ultra, который недавно появился в пр…

Глобальный Huawei P60 представят 9 мая …

Глобальная презентация флагманских смартфонов Huawei P60 состоится 9 мая в Мюнхене. Об этом сегодня объяв… Глобальная презентация флагманских смартфонов Huawei P60 состоится 9 мая в Мюнхене. Об этом сегодня объяв…

Смартфон Oppo Find N3 Flip показали на рендере …

В сети появилось качественное изображение складного смартфона Oppo Find N3 Flip, который еще не был предс… В сети появилось качественное изображение складного смартфона Oppo Find N3 Flip, который еще не был предс…