Смартфон iQOO Z8 получит 120-Вт зарядку

Авторитетный информатор Digital Chat Station iQOO поделился подробностями о смартфоне iQOO Z8, официальный релиз которого может состояться до конца этого года. Итак, устройству приписывают наличие 4-нанометровой 8-ядерной однокристальной системы MediaTek Dimensity 8200 с тактовой частотой до 3,1 ГГц и графическим адаптером Mali-G610 MC6, IPS-экрана с частотой обновления изображения 144 Гц, сдвоенной основной камеры, аккумулятора ёмкостью 5000 мАч, поддержки 120-Вт проводной зарядки, до 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5 и до 1 ТБ флеш-памяти UFS 3.1.