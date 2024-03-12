Смартфон iQOO Z9 5G оценили в 240 долларов

Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO Z9 5G, которая обойдется на дебютном индийском рынке в 240 и 265 долларов за версии с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка характеризуется 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 7200, оперативной памятью стандарта LPDDR4x, флеш-памятью UFS 2.2, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 2 Мп (датчик глубины сцены), селфи-камерой разрешением 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 44-Вт проводной зарядки, подэкранным дактилоскопом, стереодинамиками, слотом для карты памяти MicroSD, модемом для сотовых сетей пятого поколения 5G, адаптерами беспроводной связи WiFi 6 и Bluetooth 5.3, защитой от влаги в соответствии со степенью IP54, корпусом толщиной 7,83 мм и предустановленной прошивкой Funtouch OS 14 на базе операционной системы Android 14.

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